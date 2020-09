Architecture et monuments : Les Journées du patrimoine ont attiré 20'000 personnes en Suisse

Ayant pour thème la verticalité, plus de 250 événements étaient organisés ce week-end dans le pays à l’occasion de la manifestation européenne consacrée au patrimoine bâti.

Les Journées européennes du patrimoine, qui se sont tenues samedi et dimanche en Suisse, ont montré dans tout le pays comment des immeubles, des villages et des fabriques se sont transformés au cours des dernières années, comment ils évolueront encore et comment ils peuvent donner naissance à un espace de vie de grande qualité, précise le communiqué.