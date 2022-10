Attaque au Swiss Wine Hotel: Les jours de la réceptionniste ne sont plus en danger

«Les jours de la victime ne sont plus en danger. Il ne sera donné aucune information supplémentaire sur l’instruction pénale en cours», se contente de répondre Sébastien Jost, porte-parole de la police lausannoise, au surlendemain de l’attaque qui a eu lieu au Swiss Wine Hotel , à la rue Caroline. Mercredi, une quadragénaire, qui avait déjà été signalée à la police par le personnel de l’hôtel, a aspergé une réceptionniste avec un liquide inflammable, avant de lui bouter le feu à l’aide d’un chalumeau. Cette dernière a été grièvement brûlée au visage et au torse.

«Toute l’équipe est chamboulée, chacun à sa manière, et vous devez d’ailleurs l'entendre à ma voix… On est une grande famille… On pense à elle et on se réjouit de la serrer dans nos bras», a confié, jeudi, Eric Fassbind, directeur de l’établissement lausannois depuis 2000. Un soutien psychologique a été mis à disposition du personnel par la police.