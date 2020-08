Tout d'abord un juge ne doit pas faire partie d'un parti politique quelconque et ne doit avoir aucun lien ou sympathie envers une sensibilté politique quelconque. C'est là le début d'une vraie justice digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas en Suisse.

LaFouine 20.08.2020 à 09:24

Ce n'est pas tant le mode de désignation des juges qui pose problème c'est leur attitude. Il n'en ont rien à f... des lois car ils créent eux-même celles qui les arrange au gré du vent d'ailleurs. Les juges devraient être placés sous contrôles indépendants afin qu'ils ne puissent produire des jugements complètement hors propos mais digne de la création d'un état dans l'état (ce qui est la cas actuellement) et en cas d'incartade ou de digression stage de formation de 20 ans pour les remettre dans le droit chemin et qu'ils réapprennent que la loi est la loi et qu'elle ne peut pas être manipulée, tordue ou interprétée à souhaits