Suisse : «Les juges ne sont pas des pions politiques» selon Marianne Ryter

La présidente du Tribunal administratif fédéral met en garde contre une perte d’indépendance de la justice en Suisse. La réélection de juges ne devrait pas influencer la politique.

Marianne Ryter le clame et la Constitution fédérale est explicite sur ce point: la réélection de juges ne doit pas être utilisée pour exercer une influence politique sur le pouvoir judiciaire. Les juges sont indépendants dans l’administration de la justice et ne sont liés que par la loi, souligne la magistrate dans une interview publiée lundi dans la NZZ.

Même si en Suisse le système d’élection des juges repose sur une appartenance partisane, le pouvoir judiciaire ne représente pas les partis. Au contraire, l’indépendance et l’impartialité sont garanties par la constitution, ajoute Marianne Ryter. Et de conclure que ce n’est qu’ainsi que le droit des citoyens à un procès juste et équitable peut être respecté.