La fille de Victoria Beckham critique ses jupes

Angleterre : Les jupes de Victoria Beckham? Trop courtes selon sa fille

Harper Seven Beckham, dix ans, trouve que les tenues que sa mère portait à l’époque des Spice Girls n’étaient pas acceptables.

Victoria, Mel B., Emma, Geri et Mel C. (de g. à dr.) à l’époque des Spice Girls.

Les critiques ne viennent pas toujours des personnes qui nous apprécient le moins. Parfois ce sont carrément celles et ceux dont nous sommes le plus proches qui nous attaquent le plus frontalement. Et ce n’est pas Victoria Beckham, récemment victime d’un cambriolage, qui dira le contraire.