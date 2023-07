Kim, Khloé et Kourtney Kardashian préparent un album de Noël

Oubliez Mariah Carey et son «All I Want For Christmas Is You». En 2023, les stars des chansons de Noël risquent bien d’être… les sœurs Kardashian. Kourtney (enceinte de son 4e enfant), Khloé et Kim et leur mère Kris Jenner ont en effet enregistré des reprises de titres de Noël. L’info a été révélée dans l’épisode 8 de la saison 3 des «Kardashian», diffusé le 12 juillet 2023.