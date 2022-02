Guerre en Ukraine : Les Kiéviens fourbissent leurs armes pour «accueillir» l’ennemi

Depuis leurs tranchées et barricades érigées en quelques jours, les habitants de la capitale ukrainienne assuraient lundi être prêts à «donner la leçon» de sa vie à l’ennemi russe.

«Nous les accueillerons avec des cocktails Molotov et des balles dans la tête, c’est comme ça que nous les accueillerons», assure sous l’un de ces panneaux Viktor Rudnichenko, employé de banque. «Les seules fleurs qu’ils recevront de nous seront pour leur tombe», ajoute le trentenaire, sorti pour un ravitaillement, alors que le couvre-feu a été levé lundi à 08h00 (06h00 GMT).

Des réflexes de zone de guerre

«N’allez pas sur l’herbe», lance un jeune homme aux passants alors qu’une sirène anti-raid aérien se met à retentir. «Il pourrait y avoir des explosifs! On a entendu dire que les Russes cachent des mines dans l’herbe», explique ensuite Oleksiy Vasylenko.

Aux checkpoints, où tout véhicule est contrôlé, on se salue d’un «Slava Ukraina!» (Vive l’Ukraine) auquel on répond «Aux héros de l’Ukraine!», formule patriotique qui sert aussi désormais de laissez-passer. Un autre conducteur y ajoute un «Morts aux Moscovites!» et redémarre en trombe.