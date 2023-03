Les Kooks font le buzz en trafiquant une vidéo virale

Calum Bowie est grand fan des Kooks, formation indie pop britannique. Sa vidéo, où il interprète à sa fenêtre le titre «Naive» de son groupe préféré et où on le voit recevoir de l’argent de la part d’un passant, est devenue virale sur TikTok. Elle a récolté plus de 2 millions de likes. Postée en 2022, elle vit un second buzz ces dernières semaines grâce à un coup de pouce providentiel.