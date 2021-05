Balkans : Les Kosovares en guerre contre le patriarcat

Le droit des femmes avance doucement dans ce pays fraîchement formé, désormais présidé par une femme. Mais moins de 13% d’entre elles travaillent.

Nourrie par la colère face à l’absence d’opportunités économiques, aux préjugés sexistes et patriarcaux, la soif de changement est grande au Kosovo comme ailleurs dans le monde où déferle depuis quelques années la vague #MeToo.

Pour Vasfije Krasniqi-Goodman, 38 ans, le combat a commencé avec la défense des femmes violées, leur reconnaissance en tant que victimes de guerre et leur droit à dénoncer ces crimes sans subir l’opprobre de la société.

«La voix des victimes»

Elle a été violée à l’âge de 16 ans par deux Serbes, dont un policier. Selon les estimations officielles, quelque 20’000 Kosovares ont été victimes de viols pendant la guerre de 1998-99 entre la guérilla albanaise et les forces serbes.

«N’arrêtez pas d’avancer»

Elles occupent plus d’un tiers des 120 sièges de députés, deux postes d’adjointes au Premier ministre, plusieurs ministères régaliens et la présidence.

Mais le sexisme ordinaire n’a pas tardé à se manifester. Au moment même de l’élection de Mme Osmani, un député et professeur de sciences politiques évoquait sur les réseaux sociaux une figure féminine de l’ère ottomane dotée d’un «ventre comme une barrique» et d’un «visage gonflé et rouge comme un poivron».