Balkans : Les Kosovars élisent leurs députés

Le Kosovo vote dimanche lors de législatives dans lesquelles une nouvelle génération veut signer la fin du règne des anciens commandants rebelles, capitalisant sur le ras-le-bol d’une population lassée par la stagnation, la corruption et l’instabilité politique.

Le gouvernement qui sortira des urnes sera le troisième depuis le début de la pandémie de coronavirus voici un an. Celle-ci a aggravé les difficultés économiques du territoire pauvre et fait plus de 1500 morts alors que la vaccination est encore loin.