Parlement européen: Les Kosovars seront exemptés de visa pour de courts séjours dans l’UE

Le Kosovo est le seul des six pays des Balkans occidentaux à ne pas encore bénéficier d’une exemption de visa dans l’espace Schengen. Cette exemption de visa, soutenue par le Parlement européen depuis 2016, entrera en vigueur une fois que le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) sera en place, et d’ici 2024 au plus tard.