Golfe Persique: Les Koweïtiens aux urnes pour la septième fois en un peu plus de dix ans

Plus de 793’000 Koweïtiens sont appelés aux urnes mardi pour choisir 50 nouveaux députés, après l’invalidation des élections de septembre 2022. Quelque 207 personnes, parmi lesquelles 13 femmes, sont en lice: en 20 ans, jamais une élection législative n’a réuni aussi peu de candidats.

Les bureaux de vote ouvriront à 08 h 00 locales (07 h 00 en Suisse) et fermeront douze heures plus tard. Les résultats seront annoncés mercredi, selon l’agence de presse officielle KUNA. Craignant une forte abstention, les autorités ont placardé de grandes banderoles dans les rues de la capitale pour appeler les citoyens à voter en masse.

Même si les clés du pouvoir restent essentiellement aux mains de la famille régnante Al Sabah, le Koweït connaît une vie politique active et est doté d’un influent Parlement, contrairement aux autres monarchies de la région.

Les élus y disposent ainsi d’importantes prérogatives, n’hésitent pas à demander des comptes à des ministres faisant partie de la famille royale et qui sont accusés de mauvaise gestion, voire de corruption. Mais ce bras de fer permanent entre l’exécutif et les parlementaires a abouti à une valse de gouvernements et la dissolution de l’Assemblée à de nombreuses reprises ces dix dernières années.