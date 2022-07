Lausanne : Les Kurdes manifestent contre le Traité de Lausanne

Plusieurs centaines de Kurdes résidant en Suisse et dans d’autres pays européens ont manifesté samedi devant le Palais de Rumine à Lausanne.

Le 24 juillet 1923, un accord de paix est signé au Palais de Rumine notamment entre la Turquie, la France, le Royaume Uni et le Japon. Ce pacte appelé «Traité de Lausanne» définit les frontières de la Turquie issue de l’Empire ottoman et rend obligatoire des transferts de populations. Pour les Kurdes, l’accord valide le statut «de colonisation internationale du Kurdistan» partagé entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran.