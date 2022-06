Pénurie d’énergie : Les lacs suisses, ces surfaces inexploitées pour l’énergie solaire

Une émission de la télévision alémanique laisse entendre que l’utilisation de 5% de la surface des 10 plus grands lacs pourrait produire un quart de la consommation suisse.

Des centrales solaires flottantes de plusieurs kilomètres carrés pour faire accéder la Suisse à l’indépendance énergétique. L’entreprise spécialisée Energie Zukunft Schweiz étudie sérieusement la question, selon l’émission alémanique «10 vor 10» de la SRF. Et ce genre de projet n’est pas une vague utopie, apprend-on. Des panneaux photovoltaïques flottant sur des lacs ou en mer sont déjà exploités en Thaïlande, en France, aux Pays-Bas et au Portugal.

Protéger le paysage

Reste que l’idée ne fait pas l’unanimité. Certains observateurs préféreraient voir de telles installations fleurir dans des zones moins dommageables pour le paysage et l’environnement. La présidente de l’organisation Aqua Viva, Martina Munz, se montre sceptique: «Sur les lacs artificiels, cela ne me dérange pas, mais nos lacs naturels sont des perles et il est hors de question de les aménager.» La responsable préconise d’utiliser en premier lieu les zones construites comme les parkings, les autoroutes et les façades.