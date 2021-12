Populations de poissons : Les lacs suisses, des «hotspots» de la diversité des espèces

Notre pays concentre près de 20% de toutes les espèces de poissons connues en Europe. Un record.

Espèces documentées pour la première fois

L’étude a été réalisée entre 2010 et 2020. Elle a concerné de nombreux lacs situés en bordure des Alpes, donc pas uniquement en Suisse. Quinze espèces de poissons, pour la plupart présentes uniquement chez nous, ont été identifiées et documentées pour la première fois.

La perche aime les eaux riches en nutriments

Dans les grands lacs alpins comme les lacs des Quatre-Cantons, de Brienz ou de Thoune, ce sont les différentes espèces de corégones qui dominent en termes de nombre de poissons et de biomasse. Et ce sont plutôt les perches qui dominent lorsque les teneurs en nutriments phosphorés sont plus élevées, avec les gardons, les chevaines et les rotengles.