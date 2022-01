Protection des données : Les lacunes de mesvaccins.ch étaient connues bien avant sa fermeture

La protection des données du carnet de vaccination mesvaccins.ch préoccupait les autorités avant que le site ne ferme ses portes, révèle la «SonntagsZeitung».

Le journal dominical suisse alémanique a mis la main sur des centaines de mails entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Fondation mesvaccins. Ils montrent que les problèmes de sécurité informatique étaient connus. En décembre 2020, un représentant d’une autorité cantonale (dont le nom n’est pas connu) avait averti l’OFSP, qui soutient financièrement le carnet de vaccination. L’état de la plateforme datait de 2011 et, écrivait-il, «la protection des données n’est pas non plus bien prise en compte».