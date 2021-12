Coronavirus : Les lacunes sur le taux d’occupation des soins intensifs agacent

La Confédération a conscience du problème, mais les Cantons peinent à fournir toutes les informations nécessaires pour avoir une meilleure vue d’ensemble.

Image d’illustration. 20min/Marvin Ancian

Le nombre de patients hospitalisés dans les unités de soins intensifs (USI) à cause de la 5e vague de Covid-19 augmente rapidement ces derniers jours en Suisse. Certains hôpitaux doivent désormais commencer à trier les patients à traiter en priorité. Ces décisions nécessitent d’avoir une vision claire sur l’état d’occupation des lits dans le pays, mais l’Office fédéral ne dispose pas d’une telle base de données complète et actualisée au niveau national.

Selon des informations récoltées par «20 Minuten», l’OFSP ne peut actuellement présenter qu’un rapport daté du 17 octobre dernier. Celui-ci fournit des informations plus détaillées sur les patients des soins intensifs, notamment en ce qui concerne leur statut vaccinal. Mais ces données ne rassemblent pas toutes les unités de soins intensifs du pays et datent de plus d’un mois et demi.

Informations importantes

En raison des longues durées d’hospitalisation et des retards de déclaration qui en résultent, les données plus récentes ne sont pas encore compilées et donc pas significatives, explique la porte-parole de l’OFSP, Katrin Holenstein, à «20 Minuten».

Il s’agit pourtant d’informations importantes pour la Confédération, la population et les prévisions, explique Thomas Van Boeckel, ancien membre de la task force Covid et professeur à l’EPFZ. Le chercheur et ses collaborateurs gèrent un système de monitoring des USI: un outil qui montre le taux d’occupation des unités de soins intensifs en Suisse et établit des prévisions pour les semaines à venir. Pour ce faire, Thomas Van Boeckel utilise les données du Service sanitaire coordonné (SSC) de l’armée suisse, chargé de récolter les informations auprès des Cantons. Des données qui alimentent aussi le tableau de bord de l’OFSP.

Dans les données que les hôpitaux doivent obligatoirement fournir au SSC, il manque toutefois des informations, comme l’âge ou le statut vaccinal des patients admis aux soins intensifs. On ne voit qu’un aperçu général des hospitalisations. «Je suis surpris qu’après deux ans de pandémie nous n’ayons toujours pas décidé d’inclure systématiquement le statut vaccinal dans les données transmises par les hôpitaux au SSC», constate Thomas Van Boeckel.

«Inacceptable»

«Je critique depuis longtemps vivement cette situation», déclare le conseiller national PLR et membre de la commission de la santé, Marcel Dobler. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a déposé une intervention visant à réglementer la collecte des données dans la loi sur les épidémies et à permettre au Conseil fédéral de demander les données Covid complètes aux Cantons. Celle-ci a été acceptée. «Malgré cela, le Conseil fédéral ne parvient apparemment pas à obtenir des Cantons qu’ils fournissent ces données», s’agace l’élu, qui ne comprend pas pourquoi le Conseil fédéral ne donne pas d’instructions claires à ce sujet.

«Il est inacceptable qu’après un an et demi de pandémie nous ne disposions toujours pas de données approfondies. Sans ces chiffres et informations importantes, il nous est impossible de prendre des décisions fondées sur des preuves.» Le conseiller national Vert’libéral Martin Bäumle se montre lui aussi mécontent de cette situation, mais il prend quand même la défense de la Confédération: «Cela semble surtout être de la faute des Cantons, qui livrent des informations incomplètes.»