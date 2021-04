Basketball : Les Lakers bis humilient les ambitieux Nets

Les Lakers, bien que privés des stars LeBron James et Anthony Davis, ont rappelé à Brooklyn, prétendant à leur succession, qu’ils étaient encore les champions NBA en titre.

Net et sans bavure: tel est le cuisant revers (126-101) infligé par L.A. à Brooklyn, qui s’est imposé comme son plus grand rival en puissance, à force de recrutements retentissants. LaMarcus Aldridge et Blake Griffin ayant emboité le pas à James Harden.