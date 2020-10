Basket : Les Lakers remportent une 2e victoire d’affilée

En disposant de Miami 124 à 114, Los Angeles mène désormais deux victoires à zéro lors de la finale NBA.

LeBron James a encore une fois tutoyé le triple-double avec 33 points, 9 rebonds et 9 passes. (Douglas P. DeFelice/Getty Images/AFP)

Et de deux: les Lakers n’ont pas fait de sentiment contre Miami, démuni de Bam Adebayo et de Goran Dragic, en s’imposant (124-114) pour faire le break dans la finale NBA, dans le sillage de LeBron James et Anthony Davis en mode MVP’s.