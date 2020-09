Basketball : Les Lakers répondent aux Rockets

Remobilisée dans le sillage du duo James/Davis, la franchise de LA a égalisé contre Houston en demi-finale de la Conférence Ouest. Milwaukee reste en vie à l’Est malgré la blessure d’Antetokounmpo .

LeBron James a une fois de plus étalé toute sa classe.

Quelque peu vexés d’avoir été cueilli à froid lors du match No 1 par des Rockets en mode fusée, les Los Angeles Lakers ont remis les pendules à l’heure pour s’imposer (117-109) au terme d’un match qu’il a mieux débuté et fini.

Si Anthony Davis a été le plus prolifique (34 pts, 10 rbds) et enfin dominateur dans la raquette, LeBron James, proche du triple-double (28 pts, 11 rbds, 9 passes), était partout sur le terrain. Il a montré l’exemple en défense, réussissant 4 interceptions et 2 contres, dont un de mammouth sur Russell Westbrook qui aurait pu envoyer le ballon dans le lac adjacent à la salle, s’il n’y avait pas un mur pour l’arrêter. Il a aussi marqué des paniers importants dans le money-time.