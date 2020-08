Basketball Les Lakers ressortent le «Black Mamba» pour Kobe Bryant

Les Lakers de Los Angeles porteront un maillot spécial pour honorer la mémoire de Kobe Bryant.

Ce ne serait pas la première fois que la franchise de Los Angeles porte cette tunique. Cette édition spéciale était sortie en 2018 et les Lakers l’avaient porté pour neuf rencontres. Le basketteur avait participé à la conception du design. La texture foncée imite une peau de serpent et seize étoiles - en référence aux seize titres des Lakers - sont situées sur les flancs. À l’arrière du short trônent aussi les chiffres 8 et 24, les deux numéros portés par «Black Mamba».