Basketball : Les Lakers s'embrouillent entre eux et perdent à nouveau

Contre Phoenix, les coéquipiers de Lebron James se sont inclinés pour la deuxième fois de la saison (105-115). Chris Paul a marqué l’histoire du côté des Suns.

Une deuxième défaite consécutive contre Phoenix, avec en prime un accrochage entre Anthony Davis et Dwight Howard: les Lakers passent à côté de leur début de saison NBA, contrairement à Brooklyn, vainqueur de sa première victoire à Philadelphie vendredi, grâce à Kevin Durant.

Davis qui empoigne Howard, avant que tout le banc de L.A. sépare ses deux intérieurs. L’image est rare et sans équivoque: la mayonnaise ne prend pas chez le champion 2020, qui a changé quasiment toute son équipe à l’intersaison après l’échec de la saison passée, et la frustration est très grande.

Chris Paul en mode record

Au moment de ce pic de tension, les Lakers étaient en train de sombrer au 2e quart-temps (34-18). Et le calvaire s’est poursuivi au 3e (37-23), sans que LeBron James (20 pts) n’y puisse quoi que ce soit, ni Davis (16 pts, 10 rbds), ni la 3e star, Russell Westbrook (13 pts, 10 rbds, 7 passes), dont la générosité et l’engagement total sur le parquet ne comblent pas ses trop nombreuses maladresses et précipitations.