Basketball : Les Lakers se démènent

Les Lakers et LeBron James ont dû s'employer pour vaincre la lanterne rouge Minnesota, mardi, lors d'une soirée NBA également marquée par le quatrième revers consécutif de Milwaukee face à Toronto.

LBJ a apprécié la consistance de son collectif: «Tout le monde est concerné, or cela tient à nous de nous améliorer encore et encore. Nous ne sommes pas engagés dans un sprint, mais un marathon. On doit parfaire nos automatismes. Si on le fait, peu importe qui débute, qui entre en jeu, on se donnera une bonne chance de remporter le match.»