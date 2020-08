il y a 32min

Les Lakers s’offrent la première place à l’Ouest

Les Californiens ne peuvent plus être rejoints par leur voisin, les Los Angeles Clippers, en tête de la conférence Ouest, et aborderont les play-off dans la peau du No 1.

Anthony Davis (à gauche) a remporté son duel avec Rudy Gobert. KEYSTONE

Les Lakers, portés par 42 points d'Anthony Davis, ont vaincu Utah (116-108), s'assurant d'être tête de série numéro 1 à l'Ouest, lundi en NBA, où le champion en titre Toronto, a confirmé qu'il était aussi prêt pour les play-off contre Miami (107-103).

L.A. contrôle le tempo du Jazz

Deux jours après avoir chuté contre Toronto, les Lakers se sont ressaisis face au Jazz qui, sans aucunement démériter, n'a jamais eu la main sur la rencontre.

Un succès qui s'est dessiné dans le troisième quart-temps (28-20) et qui doit évidemment beaucoup au scoring de Davis (12 rebonds), ainsi qu'à LeBron James, adroit (9/16, 22 pts) et présent dans les autres secteurs (9 passes, 8 rebonds).

«Après tout ce qu'on a traversé cette saison, ça signifie énormément, mais ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un pierre de posée, avant bien d'autres devant nous conduire là où on veut aller», a déclaré Davis.

Les Raptors climatisent le Heat

Après sa démonstration de force contre les Lakers, Toronto a fait preuve de maîtrise pour venir à bout de Miami, qui a remonté 17 points d'écart, avant de craquer dans le money-time face à la défense resserrée de l'équipe canadienne.

L'homme du match pour les Raptors a été Fred VanVleet, qui a battu son record personnel de points (36, dont 7/12 à trois points) et a empêché une passe de Jimmy Butler de trouver Goran Dragic, pour une égalisation potentielle, le ballon échouant sur Pascal Siakam (22 pts, 6 rebonds) qui a scellé la victoire.

Une fin de match rappelant que les talentueux Floridiens restent encore tendre quand ça se joue au mental, malgré la présence de Butler, finalement bien présent après avoir manqué l'entraînement la veille (16 points).

Denver se reprend bien

Apathiques face à Miami, les Nuggets (3e) ont montré un autre visage contre OKC (6e), leur potentiel adversaire dès le 1er tour des play-off, pour s'imposer après prolongation (121-113).

Les deux équipes ne se sont jamais lâchées jusqu'à ces cinq minutes supplémentaires qui ont vu Nikola Jokic faire la différence en marquant 8 des 10 points de son équipe (30 au total, pour un triple-double, 12 rebonds, 10 passes). Jusque-là, c'est le rookie Michael Porter Jr. qui s'était illustré (37 points à 12/16, 12 rebonds).

Le Thunder a eu la possibilité de l'emporter lorsque Chris Paul (23 points) a obtenu deux lancers francs en toute fin de match, mais il n'en a mis qu'un seul (109-109), qui a entraîné la prolongation.

Les Pelicans gardent espoir

New Orleans devait absolument s'imposer face à Memphis (8e) pour rester dans course au barrage. Mission accomplie (109-99). Zion Williamson a contribué (23 points, 7 rebonds, 5 passes), remportant le duel à distance (photo) qui l'opposait à Ja Morant (11 points, 8 passes, 5 rebonds), probable futur rookie de l'année.

Bonus pour les Pelicans (11e), San Antonio a chuté d'un rien (132-130) contre Philadelphie, cédant la 9e place de barragiste potentiel à Portland. Après avoir effacé un retard de 10 points, les Spurs ont mené de quatre avec une minute à jouer, avant de craquer après un panier derrière l'arc de Shake Milton à 7 secondes du buzzer.

TJ Warren porte encore Indiana

Après ses 53 points contre les Sixers, l'arrière a de nouveau été prolifique lors du succès des Pacers (5e) contre Washington (111-100): 34 points (14/26 au tir), 11 rebonds, 4 passes, 4 contres.

Encore défaits, les Wizards ne sont pas officiellement hors course pour les play-off, mais c'est tout comme.