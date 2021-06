Basketball : Les Lakers sont au bord du gouffre

Le champion en titre a été corrigé à Phoenix et est à une défaite d’une élimination dès le 1er tour des play-off de NBA, tandis que Denver a pris l’avantage sur Portland malgré un immense Lillard.

Privé d’Anthony Davis (aine), de vertus défensives, d’impact en attaque et manquant surtout de combativité, le champion en titre s’est fait humilier chez les Suns (115-85) et se retrouve au bord de l’élimination en étant mené 3-2.

Dire que l’absence de «AD» pénalise «LA» est un euphémisme et il faudra aux «pourpre et or» espérer qu’il soit rétabli jeudi pour le 6e match au Staples Center, sans quoi leur rêve d’un «back-to-back» (doublé) s’effondrera.

Porté par Devin Booker (30 pts) Phoenix a mené de 30 unités à la pause, le plus gros écart concédé en une période par les Californiens en 25 ans. Seule ombre au tableau des Suns, Chris Paul s’est à nouveau fait mal à l’épaule droite. Mais contrairement aux Lakers, un collectif très solide fonctionne en cas d’absence majeure.

Harden en mode bulldozer

James Harden, auteur d’un triple-double (34 pts, 10 passes, 10 rebonds, 2 contres), a été la locomotive des Nets lors de leur quatrième victoire (123-109) décisive aux dépens des Celtics. Sans forcer, Brooklyn a poussé un gros coup d’accélérateur au 4e quart-temps, avec quatre actions consécutives à trois points: un panier plus le lancer franc du «Beard» (du barbu), suivi par deux shoots derrière l’arc des deux autres membres du «Big3», Kevin Durant (24 pts) et Kyrie Irving (25 pts), avant que Harden n’en plante un autre. En deux minutes, ils ont tué le suspense.

La marche était trop haute pour les C’s, a fortiori sans Kemba Walker ni Jaylen Brown (blessés), même si Jayson Tatum a réussi 32 points (9 rbds) et Evan Fournier s’est démené (18 pts, 6 rbds, 5 fautes). Les Nets devront assumer un peu plus leur statut de favori au prochain tour, à compter de samedi, face à des Bucks d’un autre calibre avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday.