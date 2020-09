Cette fois, c’est bel et bien terminé. Revenus par deux fois de l’enfer, après avoir été menés 3-1 lors des séries précédentes (face au Jazz et aux Clippers), les Denver Nuggets n’ont pas réédité cet exploit une troisième fois dans la bulle, à Orlando. La faute surtout aux Los Angeles Lakers, qui se sont jurés de ramener la franchise au sommet de la NBA, dix ans après le dernier titre californien, le cinquième de Kobe Bryant…

Encore une fois, les Nuggets ont été valeureux dans cet acte V. Mais Anthony Davis, bien là malgré sa cheville douloureuse (27 points), et surtout LeBron James (38 points), ont bouclé cette finale de la conférence Ouest (117-107), 4-1 dans la série. Auteur d’un «triple double» monstrueux (16 rebonds et 10 passes décisives pour accompagner ses points), «LBJ» est devenu le premier joueur des Lakers à livrer plus de 30 points 15 rebonds et 10 assists lors d’une rencontre de play-off depuis James Worthy en 1988.