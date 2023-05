Hollywood: les late shows et séries sous la menace d’une grève

Les principaux studios et plateformes, dont Disney et Netflix, sont en pourparlers avec le puissant syndicat des scénaristes, Writers Guild of America (WGA). Celui-ci menace d’ordonner un mouvement de grève après minuit, si aucun accord n’est trouvé. Cela entraînerait l’interruption immédiate des émissions à succès, comme les «late-night shows», et retarder de manière importante les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.