Mobilité - Les Lausannois disent au revoir à leurs trolleybus à remorque

Via un communiqué, les TL ont annoncé une amélioration de la desserte dans l’Ouest lausannois depuis lundi. Les lignes 31 (Saint-Sulpice – Renens), 32 (Prilly – Mex) et 33 (St-Sulpice – Prilly) circulent toutes les 15 minutes de 5h30 à minuit, 7 jours sur 7, et offrent des connections optimisées avec les gares de Renens et de Prilly-Chasseur (LEB). Dès le mois d’août, la ligne régionale 58 (Bussigny – Cossonay-Penthalaz) assurera la desserte du futur gymnase de Bussigny. Les lignes urbaines 17 et 19 reliant Lausanne à Renens et Bussigny verront aussi leur capacité se renforcer. Par ces changements, les TL entendent «inciter au changement d’habitude de mobilité, notamment pour les déplacements liés aux loisirs et aux achats», ajoute Christophe Jemelin, responsable de l’unité Développement de l’offre et membre de direction.