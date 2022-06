Mobilité : Les Lausannois se disent favorables à laisser leur voiture au garage

La Ville a réalisé un sondage auprès de 3500 personnes pour connaître leurs habitudes et leurs aspirations en matière de transport.

En septembre dernier, dans le cadre de la semaine de la mobilité, Lausanne a lancé une vaste enquête. Plus de 3500 personnes ont été interrogées, dont quelque 2000 habitent en ville et les autres en proche périphérie, sur leurs habitudes en termes de transports. Parmi les répondants, une personne sur trois est abonnée à une communauté tarifaire. Les résidents du centre-ville sont d’ailleurs les mieux équipés en abonnements de transports publics, de service d’autopartage et de vélos en libre-service (87%). L’usage du vélo est aussi conséquent malgré les contraintes topographiques (11% l’utilisent au moins deux fois par semaine).