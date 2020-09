Éthiopie : Les leaders de l’opposition accusés de terrorisme

L’Éthiopie a annoncé samedi des poursuites contre plusieurs leaders d’opposition, notamment pour terrorisme et incitation à la violence.

Dans les jours qui ont suivi, entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours de violences interethniques ou des forces des forces de l’ordre. Parmi les leaders poursuivis figurent Jawar Mohammed et Bekele Gerba, membres du parti Congrès Fédéral Oromo. Ils faisaient partie des quelque 9’000 personnes prises dans les violences et les arrestations de masse.

Ces dernières ont déclenché de vives critiques quand à l’ampleur de la réaction du gouvernement d’Abiy Ahmed, premier ministre oromo du pays et lauréat en 2019 du prix Nobel de la Paix. Au total, le bureau du procureur général a annoncé samedi, via une publication sur Facebook, des poursuites contre 24 personnes.

«Ils ne prouveront pas ces allégations»

Violentes manifestations

Les poursuites judiciaires contre Jawar risquent d’alimenter les violences à Addis Abeba et en Oromia, la région la plus peuplée du pays et qui enserre la capitale éthiopienne. Le mois dernier, les forces de sécurité ont tué au moins 5 personnes au cours de manifestations contre la détention du prévenu. Jawar et Bekele devraient être présentés devant un tribunal lundi.