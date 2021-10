Que la lumière fût – Les LED permettent d’économiser beaucoup d’électricité et d’argent

Il existe pourtant de nombreuses raisons de remplacer dès à présent les ampoules à incandescence, les halogènes et les tubes fluorescents par des LED. Tout d’abord d’un point de vue environnemental: les LED modernes consomment en effet plus de 80% d’électricité en moins que les ampoules traditionnelles. Par ailleurs, elles sont plus efficaces que les ampoules à économie d’énergie.

La bonne solution pour chaque douille

Subventions pour le remplacement

L’une des autres sources de frustration peut provenir du variateur, puisqu’il n’est pas possible de régler l’intensité de toutes les LED. Comme de nombreux anciens variateurs sont conçus pour une puissance trop élevée (plus de 20 watts), même les LED à intensité variable se mettent à clignoter. S’il ne s’agit pas de LED dites «double clic», système où la luminosité peut être réglée sans variateur, il convient d’utiliser un variateur spécialement conçu pour les LED.

Le remplacement des tubes fluorescents est pour sa part facile. Retirez les anciens, branchez les nouveaux, allumez, et le tour est joué. Vous devez juste faire attention au starter et à la répartition de la lumière – c’est particulièrement important dans les bureaux. Le mot clé se nomme «courbe de rayonnement» et décrit la distribution de la lumière. Cela peut valoir la peine de demander conseil à un spécialiste. Les luminaires T8 traditionnels, qui ne sont plus adaptés, doivent aussi être remplacés par des solutions plus efficaces sur le plan énergétique.