JO 2022 – Les légions étrangères sauvent l’honneur des nations

Né dans le Michigan en 1989, Jeremy Smith est le gardien de la Chine. AFP

Le président de la fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), le Franco-Canadien Luc Tardif, avait averti: «Voir une équipe se faire battre 15-0, ce n’est bon pour personne, ni pour la Chine ni pour le hockey sur glace» (cité par «Le Monde»). Le message est passé. Ayant peur du ridicule, la Chine a décidé de naturaliser une forme d’honneur: à quelques mois des Jeux olympiques, onze Canadiens, trois États-Uniens et un Russe ont obtenu un passeport chinois. Leur mission, qu’ils ont acceptée, baptisée «option Kunlun», consiste à éviter le camouflet à l’équipe chinoise de hockey, classée au 32e rang mondial, alors que le calendrier olympique lui a destiné des adversaires aussi effrayants que le Canada et les États-Unis, avec respectivement 5 et 8 buts encaissés, sans avoir réussi à en marquer un seul.

Voilà pourquoi Jake Chelios est devenu Jieke Kailiaosi, Brandon Yip, Ye Jinguang et Ty Shultz, Zheng Enlai… Dans l’effectif de l’équipe de Chine, il reste dix joueurs qui sont nés au Pays, sans compter que certains parmi eux ont grandi sur des terres de hockey, comme le Canada. Sur la glace, l’Empire du Milieu repose sur une quinzaine de mercenaires. Si l’on compte les deux équipes, masculine et féminine, ce sont 28 joueurs et joueuses, sur un total de 48, qui sont né(e)s hors de Chine, six d’entre eux et d’entre elles n’ont aucun lien avec le pays.

Eileen Gu: née en Amérique, star en Chine

Car en hiver, la Chine se cherche un crédit et un palmarès: en 2018, à PyeongChang, cette superpuissance n’avait gagné qu’une médaille d’or. C’était en patinage short-track. Alors, les Chinois recrutent des talents, qu’ils enrobent du drapeau rouge aux cinq étoiles. C’est ainsi que mardi passé, la skieuse Eileen Gu, aussi appelée Gu Ailing, née à San Francisco en 2003, a gagné pour la Chine la médaille d’or du big air. «Avant qu’elle ne change d’allégeance pour quitter l’équipe des États-Unis et concourir pour la Chine en 2019, Gu était pratiquement inconnue dans ce pays de 1,4 milliard d’habitants. Mais aux Jeux olympiques d’hiver, elle est une star du ski chinois, dont on attend qu’elle décroche potentiellement jusqu’à trois médailles pour la Chine et qu’elle incite davantage de jeunes Chinois à se lancer dans les sports d’hiver», écrit Viola Zhou, sur le site vice.com.

«Une sélection mondiale»

On peut ironiser sur la Chine, à qui un milliard d’hommes ne suffit pas à monter une équipe de hockey sur glace digne de ce nom. Mais la Chine n’est de loin pas la première nation à naturaliser des sportifs: pour les Jeux de PyeongChang, la Corée du Sud avait accaparé des biathlètes d’origine russe (Ekaterina Avvakumova, Anna Frolina, Alexander Starodubets) et des hockeyeurs canadiens (Matt Dalton et Eric Regan). Au total, six joueurs naturalisés avaient défendu les couleurs de la Corée du Sud en hockey sur glace. En 2015, le Qatar hébergeait les championnats du monde de handball: il avait accédé à la finale – perdue contre la France - grâce à une légion étrangère composée à l’origine de Croates, de Cubains, d’Égyptiens et de Français. Le gardien autrichien, Thomas Bauer, avait alors parlé «d’une sélection mondiale». L’année suivante, aux Jeux de Rio, le Qatar alignait 80% de handballeurs nés à l’étranger.

Le Qatar est un habitué de ces naturalisations sportives: en 2000, contre un million de dollars et quelques passeports, il avait acheté toute une équipe bulgare d’haltérophilie; en 2003, il avait accaparé deux Kenyans au long souffle, Stephen Cherono et Albert Chepkurui, qui courront aux Jeux olympiques sous les noms de Saif Saeed Shaheen et Ahmad Hassan Abdullah. Juste à côté, Bahreïn est coutumier de ces emplettes athlétiques: depuis vingt ans, il ratisse des Nigérians, des Kenyans ou des Éthiopiens, comme la coureuse Zenebech Tola, bien connue en Suisse, devenue Maryam Yusuf Jamal. En 2014, aux Jeux asiatiques, en athlétisme, 14 des 16 courses avaient été gagnées par des athlètes qui avaient renoncé à leur nationalité africaine pour le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Un tiers des pongistes étaient chinois

Les pays du Golfe n’ont pas le monopole de ce ratissage. En 2012, aux Jeux de Londres, la délégation britannique comptait 61 athlètes qui étaient nés «overseas», ailleurs que sur l’île. En 2016, aux Jeux d’été, la Turquie avait délégué 103 athlètes, 25 étaient nés à l’étranger, dont 8 au Kenya. La Turquie gagna huit médailles, dont deux le furent grâce aux champions naturalisés.

Devant cette chasse au passeport et ces naturalisations accélérées, Jacques Rogge, l’ancien président du Comité international olympique, avait déclaré: «Nous ne pouvons pas nous y opposer car c’est une question de souveraineté, mais laissez-moi vous dire très franchement: je n’aime pas ça.» Pour que cela cesse, il faudrait débarrasser les Jeux olympiques de tout nationalisme. Il faudrait commencer par abandonner le décompte journalier des médailles et renoncer au tableau qui l’accompagne. Il faudrait placer la fierté d’une nation ailleurs que sur un podium.