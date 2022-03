Elections – Les législatives ont moins mobilisé que d’habitude à Malte

Élections : Les législatives ont moins mobilisé que d’habitude à Malte

Les électeurs semblent s’être moins déplacés qu’à l’accoutumée pour les législatives à Malte, après une campagne assombrie par la guerre en Ukraine et la corruption.

«Démocratie est en jeu»

Son successeur a pris des mesures pour renforcer l’État de droit et la liberté de la presse, encore insuffisantes pour les militants anti-corruption et la famille de Caruana Galizia. Lors d’un dernier meeting jeudi, Robert Abela a exhorté ses partisans à lui «faire confiance» afin qu’il «puisse continuer à changer les choses».

«Pas fière»

Située au large de la Sicile, Malte est le pays le plus petit et le plus densément peuplé de l’Union européenne, avec environ 516’000 habitants pour 316 km². L’ancienne colonie britannique, où le catholicisme est religion d’État, a bâti une économie florissante reposant essentiellement sur le tourisme, les sociétés offshore et les jeux en ligne, mais fait face aux accusations la présentant comme un paradis fiscal.