Élections législatives : Les législatives remportées par l’opposition de gauche en Norvège

Les cinq partis d’opposition, emmenés par le travailliste Jonas Gahr Støre, devraient décrocher une majorité des sièges au Parlement, selon des projections.

L’opposition de gauche emmenée par le travailliste Jonas Gahr Støre a remporté lundi en Norvège des législatives dominées par le sort des activités pétrolières du pays, mettant fin à huit ans de règne de la droite. «Nous avons attendu, nous avons espéré et nous avons travaillé si dur, et maintenant nous pouvons enfin le dire: nous l’avons fait!» a déclaré Jonas Gahr Støre, probable prochain Premier ministre, sous les acclamations de militants.

Le trio pourrait ainsi se passer des deux autres forces d’opposition, les écologistes de MDG et les communistes de Rødt, avec lesquelles M. Støre s’est tout de même dit déterminé à discuter. «La Norvège a envoyé un message clair: les élections montrent que le peuple norvégien souhaite une société plus équitable», a dit ce milionnaire de 61 ans qui a fait campagne contre les inégalités sociales.

Cap à gauche dans le Nord

«Je tiens à féliciter Jonas Gahr Støre qui, à cette heure, semble avoir une nette majorité pour changer le gouvernement», a ajouté la dirigeante de 60 ans, victime d’une usure du pouvoir après avoir conduit le pays à travers de multiples crises (migrants, chute du cours du baril, Covid-19…). Si elle se confirme, cette majorité absolue à trois facilitera les négociations en vue de former un gouvernement de coalition, lesquelles promettent tout de même d’être longues et délicates.

MDG avait conditionné son soutien à l’arrêt immédiat de l’exploration pétrolière dans le pays, plus gros exportateur d’hydrocarbures d’Europe de l’Ouest, un ultimatum rejeté par M. Støre. Ce dernier préconise --comme ses adversaires conservateurs-- une sortie douce et progressive de l’économie pétrolière.

Alliés désunis

Le rapport a galvanisé ceux qui, à gauche et, dans une moindre mesure, à droite, veulent en finir avec le pétrole. Le secteur pétrolier représente 14% du Produit intérieur brut norvégien, plus de 40% des exportations et 160’000 emplois directs. L’or noir a aussi permis au royaume de 5,4 millions d’habitants d’amasser le plus gros fonds souverain au monde avec près de 12’000 milliards de couronnes d’actifs (1265 milliards de francs).