France : Les Lego font saliver les professionnels de la fauche

Un trio polonais pillait les rayons vendant les célèbres briques pour les revendre. Un trafic déjà florissant aux États-Unis.

On connaît les gangs spécialisés dans le braquage de joailleries et ceux qui s’attaquent aux horlogeries. Mais il n’y a pas que les diamants et les montres qui font saliver les voleurs. Depuis quelque temps, les boîtes de Lego sont devenues la proie de groupes or­ganisés. En France, un trio de Polonais a été démasqué l’an dernier, rapporte «Le Parisien». Une femme de 47 ans a été arrêtée, tandis que ses deux complices ont pu s’enfuir. Ensemble, ils ont pillé les rayons Lego de plusieurs grandes surfaces de jouets en région parisienne.