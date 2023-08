Armes: Les Leopard 1 de Ruag pourrissent au nord de l’Italie

Les Pays-Bas voulaient se porter acquéreurs de 96 chars Leopard 1, propriété du groupe d’armement Ruag, en main de la Confédération. Bien que l’armée suisse n’en ait jamais acheté, Ruag les a acquis en Italie en 2016 dans le but de revendre les véhicules ou leurs pièces de rechange. Ces blindés d’occasion et non opérationnels se trouvent toujours en Italie et la «NZZ am Sonntag» les a localisés à Villesse, dans le nord-est de l’Italie, dans les locaux de la société Goriziane SPA Group. Dans une vidéo promotionnelle, la société annonce qu’elle serait en mesure de rendre les chars opérationnels dans les 45 jours.