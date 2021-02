scandale immobilier (Ge) : Les lésés sont si nombreux que Palexpo pourrait abriter le procès

Le Tribunal correctionnel jugera début octobre deux promoteurs qui ont défrayé la chronique. Au total, 188 personnes se sont constituées parties civiles.

Un procès hors norme se déroulera durant les trois premières semaines d’octobre à Genève. Durant ce laps de temps, le Tribunal correctionnel jugera deux promoteurs immobiliers et trois représentants d’une entreprise générale qui, depuis 2013, ont défrayé la chronique. Villas payées mais livrées inachevées, acomptes de 50’000 francs (et parfois bien plus) versés par des candidats à la propriété pour des appartements jamais construits, la liste des lésés est longue comme le bras: ils sont 188, et ont perdu au total plus de 27 millions de francs. Ainsi que l’a appris la «Tribune de Genève», aucune salle du Palais de justice n’est assez grande pour accueillir toutes les parties civiles et les avocats. Le Pouvoir judiciaire cherche donc des solutions. Parmi celles-ci figure Palexpo, un lieu inédit pour une affaire qui l’est tout autant. Le quotidien genevois révèle ainsi que l’acte d’accusation est long de 197 pages et que les pièces de la procédure occupent 260 classeurs fédéraux. (jef)