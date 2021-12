Les lettres au père Noël sont toujours à la mode

1. Un de vos proches

Vous avez peut-être dans votre entourage une personne qui aime écrire et qui serait ravie de répondre à vos enfants. Cette personne pourrait se faire passer pour le secrétariat du pôle Nord.

2. Une habitante fribourgeoise

3. Le secrétariat du pôle Nord

Vous pouvez commander des lettres du père Noël personnalisées Vos enfants recevront non seulement une lettre, mais également des petites surprises à lire via des QR codes. Cette entreprise est basée à Lausanne pour la Suisse francophone. Voici un exemple de lettre de l’année passée. Chaque année, le design change pour respecter la magie de Noël.

4. La Poste

Depuis 1950, le géant jaune répond aux lettres des enfants. La Poste reçoit environ 30’000 lettres par année depuis 2019. Alors qu’à ses débuts seulement 450. «Les enfants envoient beaucoup de dessins et de bricolages. Ils n’envoient pas seulement des listes de souhaits matériels mais expriment aussi leurs craintes et leurs espoirs en ce qui concerne leur famille et le monde en général», indique à «La Liberé» Nathalie Dérobert Fellay, porte-parole de la Poste.