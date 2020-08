Explosions à Beyrouth

Les Libanais attendent un nouveau gouvernement

Alors que les dirigeants internationaux se succèdent à Beyrouth pour apporter leur soutien suite aux déflagrations qui ont fait au moins 171 morts, la rue continue de réclamer le départ du président Michel Aoun et du chef du parlement.

La déflagration, due à une énorme quantité de nitrate d’ammonium stockée depuis six ans «sans mesures de précaution» de l’aveu même du Premier ministre, a fait au moins 171 morts, plus de 6500 blessés – selon un nouveau bilan – et près de 300’000 sans-abri, alimentant la colère de la rue contre une classe politique accusée de corruption et d’incompétence.