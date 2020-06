Liban

Les Libanais manifestent contre l’attentisme du pouvoir

Les pouvoirs publics ne parviennent pas, malgré leurs promesses, à enrayer la dépréciation de la monnaie nationale, la livre libanaise.

À Tripoli, la grande ville du nord du pays, l’armée a dispersé sur la place principale des centaines de manifestants qui criaient «révolution, révolution», déclenchant des affrontements, selon un correspondant de l’AFP sur place. Des protestataires ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les militaires, et endommagé des façades de magasins et banques. Les soldats ont riposté avec des gaz lacrymogènes. «Je veux juste un travail pour vivre (…) On ne croit pas aux mesures prises par le gouvernement», a dit Waël, 17 ans.