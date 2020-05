Suisse romande

Les librairies attendent de rouvrir pour respirer

Les librairies pourront rouvrir leurs portes lundi. Comme elles ne bénéficient pas de soutien de Berne via l'aide octroyée à la culture, elles jouent gros.

Livres «sacrifiés»

«Les nouveautés ne vont pas arriver tout de suite. Les éditeurs ont dû revoir leur programme de parution de manière assez complète. A priori on ne devrait les recevoir qu'à partir de la fin mai», a poursuivi le Belge d'origine.

D'autres rayons, comme ceux des guides de voyage, vont évidemment changer du tout au tout. «Comme on a bien compris que cet été tous les Suisses allaient rester ici, on ne va pas forcément mettre en avant des destinations comme la Thaïlande ou le Japon.»

Difficile d'anticiper

La librairie du Boulevard à Genève est aussi prête pour lundi. «On va ouvrir selon les horaires habituels, mais sans savoir combien de clients vont venir. Il y aura sans doute des réajustements à faire par la suite. C'est difficile à anticiper: on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer», avance Frédéric, l'un des six membres du collectif.

Car les librairies, qui ne bénéficient pas de soutien de Berne via l'aide octroyée à la culture, jouent gros. A la question de savoir si Payot est menacé par les pertes subies pendant la fermeture, Pascal Vandenberghe répond: «Difficile à dire: ce qui sera déterminant, c'est le temps nécessaire pour revenir à une activité 'normale'.»

Pour Payot, qui compte 18 baux commerciaux (13 pour Payot Libraire et 5 pour Nature & Découvertes), le prix des locations joue un rôle non négligeable. L'enseigne a pu trouver un accord avec certains de ses bailleurs, mais pas avec tous. Pascal Vandenberghe ne sait pas quelle sera la facture finale des loyers à payer pour les principales librairies à Lausanne et Genève Rive Gauche: «ceci aura un impact financier important.»