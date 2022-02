Guerre en Ukraine : Les liens entre la Suisse et la Russie font toujours plus débat

Plusieurs médias suisses détaillent les intérêts économiques et les enjeux financiers qui font de la Suisse un partenaire important de la Russie.

«La Suisse doit à nouveau être indépendante», titrent ce samedi le «Tages Anzeiger» et le «Bund». De nombreux médias suisses mettent en avant les liens économiques forts qui se sont noués ces dernières années entre la Suisse et la Russie. «Les oligarques [russes] n’ont pas à se faire trop de soucis» en Suisse, écrit par exemple le «Blick», précisant qu’un dollar sur trois appartenant à des entreprises ou particuliers russes est abrité par un compte en Suisse.

La «RTS» récapitule les intérêts économiques qui lient les deux pays. On y apprend par exemple, que malgré sa petite taille, la Suisse fait partie des dix plus grands investisseurs en Russie, selon des données publiées par la Confédération. Le pays serait aussi la destination touristique la plus prisée des grandes fortunes russes, selon l’ambassade de Moscou.

Des banques russes sanctionnées

L’exemple souvent mis en avant ces derniers jours est Nord Stream AG, filiale du géant russe Gazprom, dont le siège est situé à Zoug. Dans «24 Heures» et «Schweiz am Wochenend», on peut lire ce samedi que des firmes spécialisées dans le négoce de matières premières, filiales des banques russes VTB et Sberbank, sont aussi installées dans le canton réputé pour sa fiscalité avantageuse ainsi qu’à Genève et Zurich. Les deux banques et leurs filiales seront directement touchées par les sanctions américaines visant la Russie, fait savoir la presse.