Montagny-les-Monts (FR) : Les lieux de la rave sauvage ont été totalement évacués

La vaste opération policière pour mettre fin à la fête illégale qui se tenait dans une carrière en forêt depuis jeudi matin s’est terminée ce vendredi.

L’importante opération mise sur pied par la Police cantonale valaisanne et coordonnée avec ses partenaires afin de mettre fin à la fête organisée illicitement à Montagny-les-Monts, dans la forêt «Chanéa», depuis jeudi matin, s’est terminée ce vendredi. Les lieux, sous surveillance policière toute la nuit, ont été totalement évacués, indique un communiqué de la Police cantonale fribourgeoise.

Vendredi matin, les quelques dizaines de participants restants ont terminé la remise en état de la place, avant de quitter définitivement les lieux et ce de manière pacifique. La place était à nouveau propre et libre de véhicules et de déchets, à 15 heures. Le site est resté sous surveillance policière durant toute la nuit.