Chaos au Brésil : Les lieux de pouvoir à nouveau sous contrôle

Les forces de l’ordre ont repris le contrôle du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême envahis dimanche par des centaines de manifestants anti-Lula.

Les bolsonaristes ont provoqué des dégâts considérables dans les trois immenses palais qui sont des trésors de l’architecture moderne et regorgent d’œuvres d’art. Des tableaux d’une valeur inestimable ont été endommagés.

Les condamnations se multipliaient lundi dans le monde au lendemain de la prise d’assaut de plusieurs bâtiments officiels de la capitale brésilienne par des partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro, où l’actuel chef d’Etat Luiz Inacio Lula da Silva est revenu et a dénoncé l’œuvre de «putschistes». Les forces de l’ordre ont repris le contrôle du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême envahis dimanche par des centaines de manifestants anti-Lula, a affirmé le ministre de la Justice et de la Sécurité, Flavio Dino.