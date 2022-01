Culture : Les lieux historiques ont la cote à Genève

Près de 80 % de la population âgée de 15 ans ou plus ont visité au moins un monument historique ou un site archéologique en 2019.

En 2019, les monuments historiques et les sites archéologiques étaient les sorties les plus prisées au bout du lac. Au sein de la population genevoise âgée de 15 ans ou plus, 79 % en ont visité au moins un durant l’année. Les visites dans un musée, une exposition ou une galerie représentent également une pratique culturelle très populaire à Genève. Elles concernent 76 % de ses habitants, a rapporté jeudi l’Office cantonal de la statistique.

Leur fréquentation varie selon le niveau de formation. La proportion atteint 91 % parmi les titulaires d’un diplôme délivré par une université ou une haute école, 70 % parmi les personnes dont la plus haute formation achevée correspond à un diplôme de niveau secondaire (maturité, CFC ou école de culture générale) et 55 % parmi celles qui n'ont pas achevé une formation de degré secondaire complète.

Cinéma et concerts en bonne position

Le cinéma figure également dans les activités culturelles les plus courantes dans le canton. En 2019, 72 % des citoyens se sont rendus dans une salle obscure au moins une fois. Les concerts et spectacles musicaux arrivent juste derrière, avec 70 % des habitants. A une fréquence plus marquée, soit au moins sept fois dans l’année, la part de la population concernée atteint 26 % pour le cinéma et 17 % pour les concerts.