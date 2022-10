Basketball: Les Lions assurent face à Starwings

Des débuts très approximatifs pour une fin de partie bien plus lisse: la rencontre à Bâle entre Starwings et Genève s’est soldée par la victoire des visiteurs dimanche. Les Lions de Genève ont pris du temps à asseoir leur jeu. Ni les tirs à deux points ni ceux à trois points ne passaient si bien que les hommes d’Alain Attallah n’affichaient que 25% de réussite dans l’exercice après cinq minutes de jeu. Et pour les longs ballons, la statistique n’est pas allée en s’améliorant.