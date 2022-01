Basketball - Les Lions de Genève dévorés tout crus par Olympic

Décimés par les absences, les Lions de Genève ont représenté une proie relativement facile pour des Fribourgeois quasi au complet. L’affaire était déjà plus ou moins réglée après 10 minutes (13-21). D’autant plus que Natan Jurkovitz avait déjà la main (12 pts dont la moitié derrière l’arc). Meilleur marqueur de la soirée, l’ailier fribourgeois a bouclé la partie avec un joli magot de 22 pts. Toujours est-il qu’à la mi-temps, les hommes de Petar Aleksic étaient assis sur un coussin plus que confortable (44-27), qu’ils n’ont plus quitté.