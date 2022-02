Basketball – Les Lions de Genève écrasent Starwings, Fribourg de justesse

Les Lions de Genève ont mis du temps à se mettre en marche. Une fois la machine lancée, les basketteurs n’ont laissé aucune chance aux Starwings Basel en remportant la partie 72-31. Les 825 spectateurs du Pommier ont pu voir une équipe dominatrice qui avait à cœur de jouer juste. Dès l’entame du match, les Genevois ont chipé la balle et inscrit le premier panier, preuve de leurs intentions de ne rien laisser passer. À la mi-temps, le ton était déjà donné puisque les Lions menaient 28-17 en étant bien plus précis dans tous les compartiments du jeu.

Les Lions de Genève se sont généralement montrés plus précis que leurs adversaires.

Fribourg sonné par Massagno

L’équipe de Fribourg Olympic aura disputé la victoire jusqu’au bout face à une solide équipe de Massagno. Les Tessinois et les Fribourgeois ont livré une lutte acharnée, en recollant périodiquement au score. L’équipe d’Arnaud Cotture et Natan Jurkovitz accusait un retard de 10 points avant d’entamer les deux derniers quart-temps. Elle a toutefois su faire la différence dans la dernière minute, et l’a emporté 76-75.