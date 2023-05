Basketball: Les Lions de Genève envoient Nyon en vacances

Plan de jeu clair

Mais ces Lions version Dragan Andrejevic ont décidément réponse à tout. Quand ce ne sont pas les éléments étrangers qui assurent le scoring, les joueurs suisses sont là pour couvrir leurs arrières. A la fin du premier quart-temps, Clayton Le Sann, Noé Anabir et Thomas Jurkovitz avaient marqué quinze des vingt-un points genevois et l'équipe du bout du lac avait déjà inversé la tendance (19-21).

Enigme insoluble

Pendant trois matches, le coach Stefan Ivanovic et ses joueurs ont tenté de résoudre cette énigme: compenser leur manque de taille et de puissance face à ces Lions musculeux. Raison pour laquelle Keith Clanton et Noé Anabir ont vu un autre défenseur débarquer, à l'entrée de la raquette, juste avant la mi-temps. Mais les deux hommes ont intelligemment décalé à longue distance Le Sann et Erik Thomas, qui ont creusé un premier écart (36-44).