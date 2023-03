Basketball: Les Lions de Genève ne tournent pas rond

Bryan Colon et les Genevois ont grimacé dimanche à Lugano.

Voilà une défaite qui pourrait laisser des traces, plus dans les têtes que dans les corps. Dimanche, à l’occasion de la dernière rencontre de la 21e journée de SB League, les Lions de Genève ont été s’incliner à l’ Istituto Elvetico de Lugano (92-81). Leur 4e place synonyme d’avantage du parquet en quart de finale des play-off est désormais sévèrement menacée par Union Neuchâtel, 5e avec un match de moins.

Alain Attallah et son groupe pourront invoquer la panne d’adresse générale qui les a frappés derrière l’arc. Avec 13 points à 4/13 au tir et 3 ballons perdus, Bryan Colon n’a toujours pas retrouvé le niveau qui faisait de lui le meilleur joueur suisse du championnat il n’y a encore pas si longtemps. À ses côtés, son partenaire de la ligne arrière Jeremiah Paige a lui aussi bien vendangé (10 points à 4/14 au tir).

Plus que les contre-performances de certains cadres – seul Keith Clanton a vraiment brillé avec 18 points, 13 rebonds et 6 passes décisives –, c’est le manque d’entrain défensif palpable des joueurs du bout du lac qui doit les inquiéter: 44 points concédés, 92 au final, c’est beaucoup trop. Les visiteurs n’ont jamais su arrêter Isaiah Ross (31 points) et le top scorer luganais sorti du banc, Justyn Hamilton (27).